EMA-TÜTRE RAHAJUTUD Tööpakkumine tundub liiga hea, et olla tõsi? Oska lugeda neid märke

Tööotsijana on mõistlik tutvuda tööpakkuja andmetega «Üldinfo» osast järgmiste andmetega: kuna on tööpakkuja asutatud ehk kui kaua on tööpakkuja oma valdkonnas tegutsenud, kes kuuluvad tööpakkuja juhtkonda ning kui pakub huvi, siis on võimalik lugeda majandusaasta aruandeid ning põhikirja. Tööotsijana peaks kindlasti huvituma lõigust «Maksualane info». Nimetatud lõigus on märgitud rohelise linnukese juures märge «Juriidilisel isikul maksuvõlg puudub» või «Juriidilisel isikul on maksuvõlg». Kui tööpakkujalon maksuvõlg, peaks tööotsija muutuma valvsaks, sest nimetatud märge viitab olukorrale, et tööpakkuja pole täitnud oma kohustusi riigi ees.