VAATA Erakordselt naiseliku stiiliga disainer toob Eesti moodi kuulsate luksusbrändide kangad

Maison V avamispeol Toompeal esitleti hõrku, hõljuvast siidist ja peenest pitsist kollektsiooni Virtuoza by Liisi Tui. Moekollektsiooni puhul on looming tema autori nägu – ta on õrn, elegantne ja unikaalne. Kuid Liisi kindel põhimõte on luua maailma uut ilu roheliselt mõeldes – tema disain on keskkonnasõbralik, kuna kasutatakse luksusbrändide ülikvaliteetseid kangajääke. Vaata videointervjuud moeloojaga.