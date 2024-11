Just nii mitu korda kuus orgasmi saades väheneb eesnärmevähi risk

Teadusajakirjas European Urology avaldatud uuringus jälgiti 32 000 meest 18 aasta jooksul ning selgus, et mida sagedamini mehed ejakuleerivad, seda väiksem on nende vähirisk.

Eksperdid ei ole veel täpselt kindlaks teinud, miks see nii on, kuid Urology Care Foundationi eesnäärme tervise komitee esimees dr Anne Calvaresi arvab, et ejakulatsioon võib aidata eesnäärt kaitsta, loputades välja spermasse kogunevad kahjulikud ained. Samuti on võimalik, et rohkem ejakuleerivad mehed elavad tervislikumalt, mis omakorda vähendab eesnäärmevähi riski.