Naine tegi lõbu pärast DNA-testi, mis tõi päevavalgele aastakümneid peidus olnud peresaladuse

«Mul oli miskipärast tunne, et meie perekonna DNA-tulemused võivad peita endas midagi, milleks me valmis ei ole,» kirjutab ta. Tema esimene nõbu oli samuti DNA-testi teinud, mille tulemused olid väga ootamatud – «Meil on ühised vaid 3 protsenti DNAd. Meie vanemad – minu isa ja tema ema – on õde ja vend, vähemalt selle teadmisega on meid kasvatatud. Miks meil on siis nii vähe ühist DNAd?»