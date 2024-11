Juniperi jõupingutused last müüa algasid juba 21. septembril, vaid kolm päeva enne lapse sündi, selgub kohtudokumentidest.

Viimaseid päevi rase Juniper Bryson palus sünnitusmajja minnes oma sugulast, et ta aitaks leida peagi sündivale beebile võimalikud lapsendajad. Sugulane tegigi sotsiaalmeedia lapsendamise gruppi postituse, kus kirjutas, et peagi sünnitav ema otsib oma lapsele uusi vanemaid, kes tuleksid sünnituse ajaks haiglasse. Alles hiljem avastas kuulutuse üles pannud naine halva üllatusena, et Bryson kavatseb lapse eest raha saada.