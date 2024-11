SÄRAV GALERII Eestlannad otsisid mullivahu seest ehtsat teemanti, mille üks õnnelik endaga koju viis

Teemant on teadagi hinnatud oma ilu, tugevuse ja staatuse sümboli pärast. Vääriskivi, mille moodustumine võtab maapõues aega miljoneid aastaid ja mille kaevandamine on tõstnud ühiskonnas üles tuliseid debatte. Tehnoloogia areng on aga toonud turule uue konkurendi – kontrollitud keskkonnas kasvatatud teemandi. Vääriskivi, mille valmimise teekond on identne maapõue teemandiga ja mille omadused on täpselt samad, kuid hind sõbralikum. Kuna maailmas trendi tegevate kalliskivide populaarsus aina kasvab, on tekkinud arutelu nende väärtuse, autentsuse ja keskkonnamõju üle. Sellele ka teemandihommik rõhku seadis, avades looduslike ja kasvatatud teemantide sarnasusi ja erinevusi.