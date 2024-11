ÜLLATAV Kui vahekord on kestnud nii kaua, siis kondoomi kaitsevõime väheneb

Kui teil on käsil pikem ja intensiivsem vahekord, tasub arvestada, et kondoom ei pea igavesti vastu. Dr Bhavini Shah ütles, et kui seks kestab üle poole tunni ja lõppu veel ei paista, on aeg kondoom välja vahetada. Pikaajaline hõõrdumine teeb kondoomi nõrgemaks, nii et see võib rebeneda. «Kui olete keset pikemat rallit, tehke julgestuseks boksipeatus ja vahetage kondoom.»