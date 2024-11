Paar on olnud neli aastat koos ja ikka pole suudelnud – aga peagi plaanivad

«Enne kui hakkasin Drew'ga kohtamas käima, mõtlesin füüsilistele piiridele, mida suhtes soovin, sest minu jaoks on kohtingud kui eelluure abielu jaoks,» rääkis ta. «Teadsin, et tahan hoida esimese suudluse ja füüsilise läheduse oma tulevase abikaasa jaoks. Kui Drew ja mina kohtamas käima hakkasime, vestlesime nendest piiridest ja olime mõlemad samal meelel. Soovisime hoida oma esimese suudluse abielu jaoks, et vältida kahetsust füüsiliste piiride enneaegse ületamise pärast.»

Ehkki sellised otsused on igaühe vaba valik, võib selline suhtumine tuua hiljem kaasa probleeme sekselus. Kui inimene on kogu elu harjunud mõtlema, et füüsiline lähedus suhtes on patt, räpane ja kahetsusväärne, siis need uskumused ei kao pelgalt seetõttu, et ta abielus on, vaid võivad anda endast alateadvuses märku.