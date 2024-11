Politsei tegi üksinda elanud naise maja alt õõvastava avastuse

Kui naine pidevatest veidratest koputustest ülejäänud pereliikmetele rääkis, oletasid nad esialgu, et tegemist on lihtsalt loomadega, kuid kui lõpuks politsei kutsuti, leiti midagi palju murettekitavamat, kirjutab Unilad.

«Oli hilisõhtu ja me arvasime, et neid hääli teevad mingid loomad. Kui mu naine ringi kõndis, kuulsime koputusi, mis tulid justkui põranda alt. Ta aimas, et midagi on valesti,» rääkis kohalikule meediale eaka naise õepoeg Ricardo Silva.

Kõigi üllatuseks leidsid politseinikud maja alt alasti mehe ja püüdsid teda veenda, et ta sealt välja tuleks. Tehti kindlaks, et tegemist oli 27-aastase Issac Betancourtiga.

«Ta keeldus lahkumast. Ta ei kartnud koeri ja esimeste katsetega ei suudetud teda maja alt välja saada,» jätkas Silva toimunu kirjeldamist. «See on veider juhtum, aga see pole ilmselt ebatavaline, sest tänapäeval otsivad paljud inimesed endale pelgupaika.»

Võõra maja all olemise põhjus on teadmata. Samuti on ebaselge, kui kaua Betancourt oli selle kodu all olnud, kuid perekond kahtlustab, et ta võis seal olla kuni kuus kuud.