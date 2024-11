HIRMUS TREND Veider põhjus, miks mehed endale munadesse löövad

Inimeste püüdlus igavese nooruse ja ilu poole on võtnud ekstreemsed mõõtmed. Mõned meist lesivad hapnikukambrites, et suurendada elujõudu või kulutavad tuhandeid eurosid, et kortse vältida. Kuulus biohäkker Bryan Johnson näiteks kasutab oma poja verd, et noorust säilitada.