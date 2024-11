KAS NÕUSTUD? Ajakiri People valis taas aasta seksikaima mehe

Näitleja John Krasinski ei teadnud täpselt, mida mõelda, kui sai teada, et ajakiri People kroonis ta 2024. aasta seksikaimaks meheks. «Juhe jooksis täiesti kokku. Null mõtet,» avaldas ta ajakirja kaaneloos. «Peale selle, et kas see on nali. Ma ei ärganud täna üles mõttega, et äkki mind valitakse maailma seksikaimaks meheks. Ja ometi see juhtus. Te olete minu jaoks lati tõesti kõrgele tõstnud.»