Juuksed on nagu taimed – nende eest tuleb õigesti hoolitseda

Sama kehtib juuste ja peanaha kohta. Terve peanahk toetab tugevaid juukseid, kuid pidev pinge ja tõmbamine kahjustavad süsteemi. Kui armastad punutisi, tugevat hobusesaba või krunne, võid märgata, et juuksed langevad välja. Kui see on jõudnud staadiumisse, kus seda on märgata, võib kahju olla pöördumatu. Sellele varakult jälile saades on võimalik aga asja parandada.