PILDID Kas liiga lähedased? David Beckhami käitumine oma tütrega tekitab inimestes küsimusi

David Beckhamiga koos olid tema naine Victoria, nende 19-aastane poeg Cruz ja noorim laps Harper. Kuid peale mängu köitis inimeste tähelepanu armastus, millega David oma teismelise tütre üle kallas. Ta pani käed tütre ümber ja suudles teda põsele. Vastuseks tegi Harper naljaka näo, mille fotograafid jäädvustasid. Isa-tütre vaheline hetk pälvis nii palju tähelepanu, et seda kajastas ka ajakirjandus.

Foto sütitas arutelu: kui paljud pidasid pühendunud isa žesti liigutavaks, siis teised arvasid, et David peaks oma teismelisele tütrele ruumi andma:

«Vabandust, David, aga on aeg taganeda, enne kui sunnid oma kallist tütart seda sulle ütlema, mis teeb talle kahtlemata palju valu.»

«Mul oli iga kord imelik, kui ta teda huultele suudles. Loodetavasti hoiab ta nüüd, kui ta on vanem, eemale. Ta peaks oma kiindumust näitama õigele inimesele – oma naisele!»

«See on nii armas, kuidas isa teda jumaldab. Ilmselt on tore olla tütar, kellel on kolm vanemat venda.»