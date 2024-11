LIHTNE NIPP See väike elumuutus paneb kaalu kolinaga kukkuma

Kui asendad suhkrused joogid veega, annad oma allavõtmise teekonnale vägeva stardipaugu. Kui paljas vesi tundub ebaisuäratav, lisa sinna sidruni- või laimiviile, et anda maitset. Samuti on oluline teada, et kõiki muutusi ei pea korraga ellu viima. Tee üks muutus korraga ja leia, mis just sulle sobib. Kui sa magusaid jooke nagunii ei joo, siis on teisi viise: