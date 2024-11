Vetsus telefoni näppimine võib põhjustada vastikuid terviseprobleeme

Paljud täiskasvanud toovad tualetis pikalt istumise ettekäändeks selle, et saavad sel moel veidikesekski vaikust ja rahu. Võib-olla teed seda isegi praegust lugu lugedes? Sellistel puhkudel soovitavad spetsialistid siiski mõne teise lõõgastava nurgakese leida, ja kui loed, miks see oluline on, mõtled ka ise ringi.