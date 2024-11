Hea uni on väga oluline.

Kvaliteetne uni on hea tervise ja heaolu võti. Unepuudus võib põhjustada probleeme nii vaimse kui ka füüsilise tervisega, mistõttu on sellele oluline tähelepanu pöörata. Hästi magamiseks on oluline järgida unehügieeni: pane mõni tund enne magamaminekut oma nutividin käest, maga jahedas ja pimedas toas ning toitu tervislikult.