Lauljanna Adele tunnistab: suudan järjest juua 25 pudelit veini, ilma et jääksin purju

Suurbritanniast pärit Adele, kes praegu annab oma senise karjääri viimaseid kontserte enne teadmata ajaks pausile minekut, avaldas, et tal on eriline «anne» juua palju veini, sealjuures kuni 25 pudelit ühe õhtu kohta, ja samas mitte purju jääda. Las Vegases Caesars Palace'i resident ehk seal regulaarselt kontserte andev lauljanna naljatas publikule, et ootab juba oma turnee lõppemist, et saaks siis hakata päeval «tipsutama». Kuigi 36-aastane Adele on tuntud oma hääle ja huumorimeele poolest, siis sellise koguse veini joomine võib tegelikult olla äärmiselt ohtlik.