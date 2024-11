Tulevikuplaanid ajasid Meghani ja Harry omavahel tülli

Sussexi hertsog ja hertsoginna loobusid oma kuninglikest kohustustest ametlikult aastal 2020. Sellest ajast alates on nad toimetanud oma sünniperedest eraldi ja leppimise märke ei ole näha. Viimase aasta jooksul on aga Harry kuuldavasti soovinud oma isa, venna ja teiste sugulastega rahu saavutada ja käivad kuulujutud, et kuigi kõigil asjaosalistel on leppimiseks omad tingimused, võivad need pingutused vilja kanda.