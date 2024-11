Kui normaalne on piiluda oma kallima eksi tegemisi?

On täiesti loomulik tunda uudishimu ja pisut uurida, kellega su kallim varem koos oli – selle pärast ei pea piinlikkust tundma. Suhteekspert Aliyah Moore kinnitab, et on täiesti normaalne mõelda oma partneri varasemate suhete peale, sest need kogemused on mänginud rolli selles, milline inimene on ta praegu. Kust aga jookseb piir?