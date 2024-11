Murtud südamega Marie pöördus TikTokki, et jagada laastavat reaalsust, kui tema pulmas vaatas paarile vastu peaaegu tühi saal, kirjutab New York Post.

«See on meie saabumine meie maskiballile,» kirjutas Marie, kes on pärit Oregoni osariigist, oma video pealkirjas, mis on kogunud üle seitsme miljoni vaatamise.