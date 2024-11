Vene riigitelevisioon õnnitles Melania Trumpi, näidates otse-eetris tema alastifotosid

Vene telesaatejuhid Jevgeni Popov ja Olga Skabajeva rääkisid saates «60 minutit» Donald Trumpi tagasivalimisest ning näitasid sel puhul ekraanil fotosid Melania Trumpi modellikarjääri ajast. Muu hulgas jõudsid eetrisse Melania aktifotod ajakirjast GO, mis tehti aastal 2000.

Saates ei suutnud Skabejeva naeru tagasi hoida, kui Popov ütles: «Nüüd, mil Melania Trumpi abikaasa on lõpuks võitnud, valmistub ta teist korda Valgesse Majja tagasi tulema. Nii nägi Melania välja aastal 2000. See on ajakirja GQ kaas.»