Paljastati kauni printsess Catherine'i ilu saladused ja kuldreeglid

Walesi printsess eelistab loomulikku ilu. Erksaid värve tema meigis peaaegu et ei kohta. Meigikunstnik Stacey Gilbert rääkis Expressis , et Kate Middletonil on meigi tegemisel kolm kuldreeglit.

Tema sõnul eelistab prints Williami 42-aastane naine loomulikku jumet, mistõttu teeb ta diskreetse meigipõhja. «Kate kasutab väga kerget meigikreemi, mis sobib ideaalselt tema nahatooniga. Läbi jumestuskreemi on näha tema naha loomulik tekstuur, mis tõestab veelgi, et ta eelistab minimalistlikku välimust. Võib öelda, et Kate on kindlalt tugeva katvuse vastu ja liiga kontuuritud meik pole samuti tema stiil. Olgu tegu suure ja olulise töövisiidiga või pere väljasõiduga loodusesse, Catherine näitab alati oma tervet ja ilusat nahka.»