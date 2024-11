ÜLLATAV Ilukirurg ennustab, mis protseduuri edaspidi kõige rohkem tehakse

Esimesena tõi ta välja, et Brazilian butt lift’i (BBL) tehakse järjest vähem. Selle protseduuri korral võetakse näiteks kõhurasva ja siiratakse see tagumikule, puusadele ja reitele, et luua liivakellakuju ja suured tuharad. BBL langeb aga üha enam põlu alla. «Nüüd ihalevad naised sportlikku keha, väiksemaid rindu – ma nimetan neid joogarindadeks – ja proportsionaalsemad tuharaid,» ütles Srinivasa. Ta märkis, et BBL-i populaarsuse languse üheks põhjuseks on tõsised tüsistused, kuna BBL on tuntud kui riskantne operatsioon.