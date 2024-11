OOTAMATU Mis aitab, kui surmade statistika võtab suuna üles ja stress tapab?

Muusikud leiavad, et see on kindlasti üks turvalisemaid ja tervislikumaid viise tumedusega kontakti saada, sest neid tundeid leidub paratamatult meis kõigis. «Kuni see tume pool on inimese sees olemas, tunneb ta vajadust seda välja lasta – kõike rasket, kurba, vägivaldset. Sa ei saa seda eitada, ja enda tumedat poolt maha matta on minu meelest ohtlikum,» teab Orc. Ja kuidas metal elustiili mõjub? Hämmastaval kombel on see rahvas väljaspool rokisaali keskmisest palju rahulikum, sõbralikum, empaatilisem ja sageli vaatab elu peale optimistlikuma filtriga. «Metal-muusika inimesed on pigem tšillid. Kui sa tuled kokku ja saad sarnaste inimest seltsis turvaliselt oma varjupoolt välja elada, siis jääb inimeses alles see tore pool, sõbralikkus, loomingulisus ja muul ajal elus saad keskenduda oma helgemale küljele. Ja lisaks kogukonnatunne ja ühtsustunne – toetuse ja hoidmise tunne suuresti on see, mis metal'i inimesi seob.»

Uziel on sama meelt, et metal'i-sõbrad, kes saavad turvaliselt möllata, ei ole pigem need, kes kusagile konflikte tekitama või tüli norima kipuks. Raskemuusika on omamoodi ravim. «Magneesium, see on nõrkadele – magushapu beebitoidulisand. Erudeeritud muusikamaitsega indiviidid manustavad pimedas ikka kirurgiterasest ogasid ja kõrva tilgutavad sulaplaatinat või niklit,» ütleb bändimees.