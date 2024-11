Noorusliku näo saladus: söö kahe suupoolega!

Inimesed on sajandeid püüdnud oma noorusest kümne küünega kinni hoida. Selleks on igasugu viise: nahahooldustooted, kosmeetika ja kirurgilised protseduurid. Kuid aina enam saab tähelepanu näojooga, mis on justkui looduse enda kingitus, sest toob tulemusi ilma skalpelli või süstla abita. Mai-Liis Kivistik on kogenud näojooga õpetaja, kes jagab oma teadmisi kõikide soovijatega ning annab praktilisi näpunäiteid, kuidas näojoogaga alustada.