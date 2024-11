Kergesti kahe silma vahele jääv südamepuudulikkuse sümptom, mida märkab lamades

Mis on südamepuudulikkus?

Südamepuudulikkus tekib siis, kui süda ei suuda keha tõhusalt verega varustada. Tavaliselt on selle põhjuseks südamelihase nõrkus või jäikus, mistõttu süda vajab tuge.

Pikaajaline seisund, mis ajapikku süveneb, piirab tõsiselt elukvaliteeti ja on eluohtlik. Tähtis on varakult sümptomeid märgata, et ravile saada.

Südamepuudulikkuse sümptomid

Dr Rosie Godesethi sõnul võivad sümptomid varieeruda, kuid mõned ilmnevad pidevalt. Üks sageli tähelepanuta jääv sümptom on lamades tekkivad hingamisraskused. Kardioloog märkis, et kopsudesse kogunenud vedelik raskendab lamamisel hingamist. Kui vajad magamiseks rohkem patju või ärkad õhupuudusega, on soovitatav konsulteerida arstiga.

Paistetus

Pahkluude ja säärte paistetus võib olla samuti hoiatav märk. Vedelikupeetus, mida tuntakse tursena, on tingitud südame halvenenud võimest verd pumbata.

Püsiv köha ja kiire kaalutõus

«Südameköha» – püsiv köha, mis on seotud kopsudesse kogunenud vedelikuga – on samuti võimalik sümptom. Kiire kaalutõus viitab vedelikupeetusele ja soola kogunemisele kehas.

Elustiili muutuste tähtsus

Dr Godeseth rõhutas väljaandes LadBible, et ennetus on oluline: tervislik toitumine, regulaarne kehaline aktiivsus ja suitsetamisest loobumine vähendavad südamepuudulikkuse riski. 80 protsenti südamehaigustest ja insultidest on ennetatavad.