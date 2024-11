KAVAL NIPP Kuidas kohvitassi abil otsustada, kas palgata inimene tööle või ei

Tema sõnul on testi eesmärk mõista, kas kandidaadil on õige suhtumine. «Oskusi ja kogemusi saab alati arendada, kuid suhtumine on see, mis loeb,» sõnas Innes, viidates põhimõttele «pese ise oma kohvitass».

Innes selgitas, et kohvitassi tagasi viimine peegeldab tähelepanelikkust ja valmisolekut panustada väikestesse, kuid olulistesse asjadesse. Tema sõnul aitab see aru saada, kas kandidaat sobib ettevõtte kultuuri, kus puhtus ja korra hoidmine on oluline osa meeskonnavaimust. «Kui astud Xero kontorisse, märkad kohe, et köögid on alati puhtad ja korras – see on märk kultuurist, kus igaüks panustab,» lisas Innes, vahendab UniLad.