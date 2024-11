Kaks inglannat avastasid, et nad läksid pärast enda sündi 1967. aastal samast haiglast koju valede peredega — tegemist on Ühendkuningriigi Rahvusliku Tervishoiuteenistuse (NHS) esimese kinnitatud juhtumiga, kus beebid on vahetusse läinud.