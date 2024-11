Täna aset leidvad Ameerika presidendivalimised on tekitanud tohutut elevust üle kogu maailma, sest valijate langetatavad otsused mõjutavad mitte ainult riigi ja välispoliitika tulevikku, vaid ka naiste õigusi ja positsiooni ühiskonnas. Endine president ja praegune presidendikandidaat Donald Trump, kes on alati olnud vastuoluline figuur, on taas tähelepanu keskmes, kuulutades, et tema eesmärk on «kaitsta» naisi. See on üles kütnud aga paljusid.