Seda tüüpi meestesse kipuvad naised armuma – ja pärast kahetsevad

Siin on kahte tüüpi mehi, kellega ei tasu aega raisata.

Teeskleb jõmmi

Mõned head mehed on kasvanud üles veendumusega, et oma tunnete näitamine on nõrkus või pealetükkivus. Nad püüavad esineda karmi ja külmana, uskudes, et see teeb nad ligitõmbavamaks. See käitumine võib tuleneda ebakindlusest või varasemast haiget saamisest. Sageli on nende elus olnud inimene, kes nende tundeid maha surus, näiteks karm isa. Need mehed hoiavad suhet segasena – nad teevad asju, mis viitavad huvile, kuid ei pühendu. Nad usuvad ekslikult, et naistele meeldivad jõulised ja raskesti kättesaadavad mehed, mistõttu üritavad nad seda maski kanda.

Päriselt jõmm

Erinevalt teesklejast on tõeline jõmm oma käitumises otseselt hoolimatu. Ta võtab ühendust vaid siis, kui see talle kasulik on – näiteks purjus peaga või tal on midagi sinult vaja. Ta valetab, manipuleerib ja võib panna naise arvama, et tema tunded on siirad, et teda voodisse saada. Sageli on ka neil meestel olnud elus eeskujusid, kes õpetasid manipuleerimist ja hoolimatust.

Neist kahest tüübist teadmine on oluline, kuid mitte piisav. Tõeliselt tark naine suudab nad ära tunda ja tegutseda vastavalt. Kui mõistad, et tegemist on jõmmiga, on parim otsus edasi liikuda ja mitte lasta teda oma südamesse ega voodisse.

Kuigi see võib olla keeruline, ole tähelepanelik. Kuula oma intuitsiooni ja ole valmis põgenema. Harvardi uuringud on näidanud, et intuitsiooni ja analüüsi kombineerimine aitab teha paremaid ja täpsemaid otsuseid, kirjutab YourTango.