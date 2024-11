Ekspert avaldab märgid, mis näitavad, et su suhe seisab savijalgadel

Mõned võivad öelda, et partneri soov lahku minna tuli justkui välk selgest taevast, kuid tegelikult on nad ilmselt kahe silma vahele jätnud mitmed märgid, mis viitasid suhtekriisile. Teadmatus võibki olla osa probleemist: kuigi mida ei tea, ei saa ka haiget teha, on see tavaliselt vastupidi teisele poolele, kes tunneb, et tema vajadusi eiratakse.