Aga kas oled mõelnud, et igavese ja tõeliselt õnneliku abielu saladus ei pruugigi peituda niivõrd romantilises keemias, kui tugevas partneritevahelises sõpruses?

Kui armumine on säde, mis kahe inimese vahel süttib, siis sõprus on lõke, mis pikalt põleb. PsychologyToday rääkis kahest põhjusest, miks sõprus on pika ja õnneliku abielu üheks saladuseks.