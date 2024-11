«Mul on istunud kabinetis laps, kes on öelnud, et parem, kui ta oleks surnud, siis vanemad ei tülitseks enam.»

«Lahutuse käigus unustavad vanemad sageli ära lapsed – lapse emotsioonidel peab olema koht, lapsel tuleb lasta leinata,» rääkis Maikalu. «Lahutusest peavad vanemad lapsele rääkima koos, aga last tuleb säästa detailidest. Laps ei pea teadma, et issi valis uue ja noorema naise või emmel on nüüd uus mees. Lahutusest tuleb rääkida lihtsalt ja lapsepäraselt. Lapsele tuleb öelda, et teda armastatakse, et see «meie» jääb lapsele alles.»

«Algklasside lapsel tekib seletamatu süütunne lahutuse juures, ta arvab, et on olnud paha laps. Vanemad peavad lapsele ütlema, et see on nende otsus, laps ei vastuta selle eest,» ütles Maikalu. «Kindlasti tuleb lapsele öelda, kuidas tema elu läheb pärast lahutust edasi. Lapsele tuleb uudist öelda siis, kui lapse edaspidise elukorralduse asjus on kõik selge. Meil ei ole olemas ekslapsevanemaid – te võite minna lahku, aga lapsevanemateks jääte edasi,» lausus Maikalu.

«Kui lahutusega kaasneb valu, siis inimesed hakkavad selle valuga tegema ebamõistlikke asju. Inimesed ei tule oma emotsioonidega toime, nad unustavad ära lapsed ja neid juhivad emotsioonid. Psühholoogide juurde tuleb aina enam inimesi, kes tulevad nii-öelda lahutusteraapiasse, kes paluvad, et neil aidataks viisakalt lahku minna, et kuidas teha nii, et nad saaks lapsi säästa,» kõneles Maikalu.