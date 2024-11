Rongi ette hüpanud naise elu võttis muinasjutulise pöörde

Charlotte loodab, et tema lugu kuuldes inimesed mõistavad, et abi on olemas, vahendab Daily Star. «Ma saan praegu oma vaimse tervise jaoks tuge ja usun, et see on alati võimalik. Olen Dave'ile väga tänulik, et ta sellel päeval peatus ning oli nii kannatlik ja mõistev. Oleksin aru saanud, kui ta poleks tahtnud minust midagi kuulda, aga ma tahtsin lihtsalt öelda aitäh selle eest, et ta võttis minu jaoks aega ja kohtles mind nagu inimest.»