Naistearst Kai Haldre: olen oma elus kohanud palju toredaid mehi, kes tahaks isaks saada, aga...

«Meie tegevus arstidena põhineb meditsiineetikal,» selgitas dr Haldre. «Viljatusravieetika on hoopis teistmoodi – olen mõelnud, et mis jumal mina olen, et otsuseid teha ja ma ei tahagi neid otsuseid teha üksi. Tuleb tähele panna, et kellegi huvisid ei kahjustataks. On ju ka veel sündimata lapse huvid ja heaolud, millest peame lähtuma, me ei tohi luua teadlikult juurde õnnetust maailma. Viljatusraviarst on moraalselt vastutav osapool. Kui inimesed omavahel lapsi saavad, siis see on nende asi, kui arst on seotud, siis ta on vastutav osapool. Võib ka olla, et seda last ei tule kunagi.»

«Anonüümse doonori võimalus on naisele hea valik, kui endal partnerit pole, aga see lisab komplekssust,» jätkas dr Haldre. «Me peame arvestama nii doonori, ema kui ka võimaliku järglase huvidega. Me peame vastutama doonori valiku eest ja keeruline on selle psühholoogiline pool, näiteks mis on doonori motiiv? Kas ta tahab olla anonüümne? Või on kuidagi vastupidi? Kas lapsed peaksid teadma, et nende isa on olnud sugurakudoonor? Isegi siis, kui kõigi inimeste huvid on läbi räägitud, võivad nad 10-20 aasta pärast mõelda hoopis teisti. Neid teemasid on siin palju.»

Dr Haldre tõi välja, et tänapäevases maailmas ei ole enam olemas sellist asja nagu anonüümne doonor. «Meil kõigil on võimalik teha kommertsiaalseid DNA teste, et uurida oma päritolu ja sugulasi.»

Dr Haldre soov on, et ka Eestis oleksid viljatusraviregistrid nagu arenenud maades. „Eestis on puudulik andmete kogumine, me ei tea, kuidas neil paaridel läheb, kes ravil käisid.“