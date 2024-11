Abikaasat petnud Dave Grohl tegi märgilise otsuse

Teine allikas ütles väljaandele, et Foo Fightersi ninamees armastab oma perekonda ja soovib, et perekond jääks püsima.

Rokkaril on Blumiga kolm tütart: 18-aastane Violet, 15-aastane Harper ja 10-aastane Ophelia.

«Dave on seadnud oma pere esikohale,» väitis allikas. «Ta teab, et tegi vea. See on üks neist olukordadest, kus sa ei mõista, mis sul on, enne kui oled selle kaotamise äärel. Ta ei taha oma perekonda kaotada.»

55-aastane Grohl teatas 10. septembril, et temast sai hiljuti pisitütre isa, kuid ei avaldanud lapse ema isikut, vahendab Page Six.

Ta ütles, et kavatseb olla oma vastsündinud lapsele armastav ja toetav vanem, kuid kinnitas, et tahab teha kõik endast oleneva, et taastada oma pere usaldus ja teenida nende andestus.

Vaatamata oma soovile päästa abielu ja pere, teatas The People toona, et Grohl oli siiski võtnud ühendust advokaadiga võimaliku lahutuse ettevalmistamiseks Blumist, kellega ta on abielus olnud 21 aastat.