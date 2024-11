Camilla kommenteeris üle pika aja kuningas Charlesi terviseseisundit

Käesoleva aasta veebruarikuus diagnoositi monarhil vähk. Inimesed on Charlesi tervise pärast mures, aga harva annab palee tema terviseseisundi kohta kommentaare. Nüüd tegi seda ootamatult kuninganna Camilla.

Uues dokumentaalfilmis, mis jälgib kuninganna elu aasta jooksul ja käsitleb perevägivalda, küsiti Camillalt kuninga heaolu kohta. Kuninganna ütles, et Charlesil läheb väga hästi ja vähiravi jätkub, kuid lisas ka naljatledes Expressile: «Probleem tekib siis, kui keegi püüab teda pidurdada.» Naise mure on mõistetav ja see vihjab Charlesi töökusele ja kiirele tempole.