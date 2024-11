Kolm meest korraga? Tuntud suhteguru jagab naistele hüva kohtingunõu

Kohtinguguru, kes on viimased kolm aastat oma tarkusi naistele jaganud, soovib aidata neil vältida lihtsa erutuse ja tõelise sideme segamini ajamist, vahendab Daily Star.

Kayleigh usub, et inimesed tormavad sageli liiga kiiresti suhtesse. Ta soovitab naistel kohtuda korraga vähemalt kolme mehega, rõhutades, et kohtingutel käimine ei tähenda tingimata seksimist ja soovitab naistel hoiduda füüsilisest lähedusest tutvumisfaasi ajal.

Tõmmates paralleeli kohtingute ja koduotsingu vahel, ütleb Kayleigh: «Peate kinnisvara mitu korda vaatama ja vundamenti kontrollima enne, kui voodisse hüppate. Niipea, kui ma ütlen sõna «kohting», arvavad inimesed, et pean silmas seksi.»

«Inimesed arvavad, et ma ütlen naistele, et nad võivad kellega tahes magada, kuid kohtingute eesmärk on kaaslase hindamine.»

Oma mõttekäiku selgitades ütles naine: «Põhjus, miks ma soovitan naistel korraga vähemalt kolme mehega kohtuda, on see, et naised kiinduvad kiiremini kui mehed. Me ajame ajukeemiast tingitud erutuse segi tõelise sidemega. Meil on vaja aega – kui kohtute korraga mitme mehega, ei pühenda te oma aega ainult ühele inimesele,» jätkas ta.

Kayleigh rõhutab, et tema nõuanne ei ole revolutsiooniline, märkides, et vanemad põlvkonnad kohtusid samuti korraga mitme inimesega, et endale see õige kaaslane leida.

«Minu vanaema on 90ndates – nad tutvusid omal ajal mitme mehega, et näha, kes neist sobib kõige paremini. Nad mõistsid, et kellegi tundma õppimine võtab aega.»

Kayleigh arvab, et kui mitme mehega kohtingutel käia, langevad nõrgemad mehed välja. Ta soovitab isegi reeglit, et füüsilist kontakti ei oleks, vihjates, et mehed jäävad naise juurde vaid kahel põhjusel: kas tõelise sideme või seksi pärast.

«Sa õpid neid mehi tundma. Võta selleks aega, sest kõige nõrgem lüli elimineerib end aja jooksul ise,» selgitas ta. «Ainsad mehed, kes jäävad, on need, kellele sa tõeliselt meeldid ja kellega sul on ühendus, või need, kes saavad sinult seksi. Seetõttu ütlen, et inimesed ei peaks kohtingutel seksima.»