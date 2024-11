GALERII «Kui tahate tunda rõõmu, tulge Keila-Joa lossi, kui kurbust, jääge koju.»

«Eksponaadid hämmastavad oma säravate värvide ja positiivsusega,» ütles Vassiljev. «Olen kindel, et seda näitust saadab siin fenomenaalne edu. Eestis ei ole alalist moemuuseumi, kuid inimesi tõmbab stiil. Eestlased reisivad palju Euroopas ning ka Aasias ja Ameerikas. Nad tahavad kaunilt riietuda, silma paista. Ma arvan, et see ekskursioon moe- ja stiiliajalukku jätab jälje kõigi inimeste südamesse, kes tulevad näitusele ja vaatavad neid kingi, peakatteid, käekotte, ehteid, juveele, parfüümipudeleid...»

Vassiljev märkis, et enamasti tullakse kõigile Keila-Joa lossi näitustele üleslööduna. «Inimestele on see võimalus minna välja ning Keila-Joa praegune suund on esteetika ja ilu. Ja just sellepärast nad siia tulevad. Ja meie näituse eesmärk on teha õnnelikuks. Meil on väga hea meel, et saame lisada värvi sügispäevadele, mil päike paistab vähem ja inimestel on palju muresid.»