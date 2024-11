Kuningas Charlesi õhutatakse prints Harryt ignoreerima

75-aastast vähki põdevat monarhi on väidetavalt suunatud mitte vastama Sussexi hertsogi katsetele temaga ühendust võtta, et hoida tema stressitase madalal.

«Ma tean, et inimesed küsivad ikka ja jälle: «Miks ta ei kohtu Harryga, kui ta linnas on? Miks nad ei suuda suhteid parandada?» rääkis kuninglik autor Robert Hardman Fox Newsile.

«Praegu on aga tunne, et peame hoidma kuninga stressitaset madalal. Me ei taha talle lisakoormust murede näol. Laseme tal sellest ajast rahulikult läbi minna... Praegu pole ilmselt õige aeg,» ütles Hardman.

«Kui kuulate, mida Harry on oma telesarjas, raamatus ja intervjuudes öelnud — seal on palju, mida lahti mõtestada,» lisas Hardman, raamatu «Kuningaks saamine: Kuningas Charles III ja kaasaegne monarhia» autor.

Kuninglik biograaf lisas, et kuningal on endiselt palju asju, mida ta soovib korda ajada.

«Praegu on tunne, et see pole õige aeg. Kuid ma olen kindel, et kuningas sooviks asju normaliseerida,» lisas ta.