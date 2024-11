WILLIAM EI MÕISTA Haigusega võitlev printsess Catherine otsib jõudu religioonist

Kuninglik biograaf Robert Hardman ütleb oma viimases raamatus «Charles III: Uus kuningas. Uus kuningakoda. Siseringi lugu,» et Walesi printsess on oma terviseteekonnal võtnud omaks usu ja keskendunud rohkem religioonile. Raamatu katkendis, mis avaldati meediaväljaandes Daily Mail, on üks hertsogipaari lähedane sõber öelnud, et printsessi suhe kirikuga on lootustandev. Raamat ilmus esmakordselt jaanuaris, kuid on nüüd täiendatud ning taas avaldatud.