Barack Obama rääkis tütre otsusest oma perekonnanime mitte kasutada

Barack Obama rääkis oma tunnetest tütre otsuse kohta loobuda tööelus perekonnanimest Obama.

«Ütlesin talle: «Tead ju, et nad saavad aru, kes sa oled»,» meenutas Barack oma reaktsiooni saates The Pivot Podcast 29. oktoobril. «Tema vastas aga: «Ma tahan, et nad vaataksid seda esimest korda ilma mingite ootusteta.» Nii et mulle tundub, et meie tütred püüavad igati vältida kuulsuse kasutamist oma kasuks.»

Intervjuus märkis Barack, et nii Malia kui ka 23-aastane Sasha on otsustanud rajada oma karjääri iseseisvalt, ilma et nad vanemate tuntusele toetuksid, vahendab People.

«Meie jaoks Michelle'iga on suurim väljakutse see, et nad üldse laseksid meil aidata,» ütles endine president. «Nad on selle teema suhtes väga tundlikud ja väga iseseisvad.»

Barack Obama (63) lisas, et tähelepanu, mida Malia ja Sasha on saanud pärast Valgest Majast lahkumist ja täiskasvanuks saamist, on tütardele väga koormav.

«Nende hoiak on, et «me ei otsi seda kõike»,» lisas ta. «Nad on kahe jalaga maa peal.»

Tagasi vaadates meenutas Obama ka, kuidas tema presidendiajal meedia pere privaatsust käsitles. Ta sõnas, et oli ajakirjanikega eraldi kokkuleppe teinud.

«Ütlesin neile: «Te võite mind jälgida ja minust rääkida, teha, mida vaja. Aga laske mu lastel rahus kasvada, sest nemad ei valinud seda elu.» Ja press pidas sellest kokkuleppest kinni.»

Malia Ann Foto: Scanpix / Jacques BENAROCH / SIPA

Möödunud kuul osales Malia Prantsusmaal 50. Deauville’i Ameerika filmifestivalil, kus ta esitles oma filmi «The Heart».

Festivalil tunnustati teda Young Spiriti auhinnaga ning üritusel esinedes tunnistas ta, et pole sellise tähelepanuga harjunud.

«Olen nii põnevil. Ma pole kunagi midagi sellist teinud... nii et loomulikult olen natuke närvis, aga enamasti siiski elevil,» jagas noor filmitegija oma muljeid ajakirjale Paris Match.