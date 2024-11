Printsess Diana vennatütar tegi kuningliku pere kohta personaalse avalduse

Leedi Kitty, kes oli riietatud Dolce & Gabbana eksklusiivsesse kleiti, millele oli tikitud Veneetsia linnapilt, ning keda toetasid tema kaksikõed Lady Eliza ja Lady Amelia Spencer, ütles haruldases kommentaaris, et Williami kirg ja pühendumus asja vastu inspireerib teda sügavalt. «Ma olen väga uhke oma nõo prints Williami üle kõige selle üle, mida ta teeb ja teeb jätkuvalt Centrepointi ja nende töö toetamiseks kodututele noortele,» ütles naine väljaandele Hello!.

«Tema pühendumine Centrepointile on olnud aastate jooksul vankumatu ning tema jõupingutused on avaldanud märkimisväärset mõju teadlikkuse tõstmisele ja positiivsete muutuste edendamisele abivajajate jaoks.»

Charles Spenceri tütar on olnud Centrepointi saadik ja ütles, et auhinnatseremoonial on tema südames eriline koht. «Olen omal nahal näinud, millist sügavat mõju võib Centrepointi toetus avaldada — see muudab elusid ja pakub teed helgemasse tulevikku,» ütles ta ajakirjale.