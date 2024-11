On üks asi, mida kõik mehed salaja suhetes ihaldavad – see ei ole kuidagi seksiga seotud

Me kõik püüame mõista edukate suhete saladust, kuid see võib olla palju sügavamal, kui arvate, kirjutab Daily Star.

Üks naine aga väidab, et on lahendanud saladuse, mida kõik mehed suhetes ihaldavad. Ta kutsub teisi üles tema nõuandeid kuulda võtma, sest just see võib olla ideaalse suhte alus.

Sisulooja ja psühholoog @sarphatieesther võttis TikTokis ette teema «Mida kõik mehed salaja oma naistelt tahavad, kuid ei ütle neile kunagi». Ta väidab, et kui küsida igalt suhtes olevalt mehelt täiesti ausalt, mida ta tõeliselt vajab, annavad kõik mehed sama vastuse. Mis on siis see meeste universaalne soov?

Psühholoogi sõnul on see intiimsus – ja see ei tähenda tingimata seksuaalset intiimsust.

«Intiimsus, mida nad ihkavad, on lähedus oma naisega. Võime jagada oma sügavaimaid hirme, ebakindlust ja ebaõnnestumisi ning tunda end siiski oma naise poolt aktsepteerituna,» nentis ta.

Ta usub, et see tuleneb sellest, et enamik mehi tunneb ühiskondlikku survet ja ootust, et nad peavad alati tegutsema ja pidevalt asju parandama. Selle tulemusena on nende unistus naasta koju naise juurde, kes pakub rahu ja nad igatsevad aktsepteerituse tunnet.

Ta rõhutas, et tänapäeval ootavad naised, et mehed oleksid emotsionaalselt piisavalt küpsed, et rääkida oma sisemistest hirmudest ja tunnetest, kuid kui nad tegelikult midagi välja ütlevad, satuvad naised sageli paanikasse ja ei tea, kuidas nende emotsioonidega toime tulla, sest ühiskond on meile õpetanud, et just mehed on probleemide lahendajad.

«Seega, kui nad ei oska probleemi lahendada, näeme neid nõrkadena,» märkis ta, tuues välja, et seetõttu enamik mehi ei avane isegi oma naistele, sest kardavad. Ekspert pakkus isegi välja, et mõnikord kasutavad naised neile usaldatud infot ja viskavad selle meestele tüli käigus etteheitena tagasi.

Ta mainis ka meeste muret, et nende saladused võivad sattuda partneri sõbrannade kõrvu, mis on viimane asi, mida nad tahavad.

«Aga te teate, et iga mees otsib naises alati seda ühte omadust, mis meenutab talle tema ema, ja see ei ole mitte tingimusteta armastus, vaid tingimusteta aktsepteerimine,» lõpetas ta.