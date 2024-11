VAATA! Millised on selle sügise parimad mantlid?

Uudne klassika

Kui erksa värviplahvatusena säramine tundub siiski liig, tee panus klassikale – vali midagi, millel parasjagu värskust, kuid tuttavas ja traditsioonilises stiiliraamistuses. Sellise mantli leiad Oksana Tanditi valikust, Althea kollektsioonist või Amanjeda by Kat­rin Kuldma mudelite seast. Mis oli, on ja jääb? Elegantne kaamelikarva mantel, olgu ühe- või kaherealisena. Juba väärt villakangas kestab üle kümne aasta ning trendituulte muutused ei tee talle midagi. Kuid samamoodi kogu klassikaline palett: must, valge, hall ja mariinsinine.

Pealaest jalatallani

Sügise efektseim stilistika toetub värvitooni võimendamisele. Kuidas see käib? Vali värv, mis meeldib, ning kanna seda tervikult, pealaest jalatallani. Sinise mantli alla sinine kleit või kostüüm. Kui vilguvad sääred, siis ka sama värvi sukad ja kingad. Mõjuv saabumine on konkreetsele toonile julgelt panustades garanteeritud. Ja kui valid värvi oma lemmikute seast, siis pole ka karta, et toonist liiga kiirelt tüdined.

See võimalus on, kui tunned, et värvid pole siiski sinu teema. Ja kui miski eelpool loetletust pole veel südant kiiremini põksuma pannud, siis esitle endale selle sügise enneolematult põnevaid tekstuure. Need kangad on efektsed, pehmed ja kõnetavad kõiki meeli. Kohevad narmad, peened mustrid, ornamendid, läiked... valikut on külluses! Eriline tekstuur võib ligidalt silmale pai teha, aga nii mõnegi naise hingega kõlabki kõige paremini kokku just selline värvitult võluv stiilikeemia.