«Ma kohtun ainult rikaste meestega ja ütlen neile, et tahan nende raha, kuid...»

Uue inimesega tutvumine võib olla päris lõbus või siis hoopis omajagu tüütu. Kuid üks naine on viinud selle järgmisele tasemele, alustades 50 esimest kohtingut väga konkreetsete kriteeriumidega, vahendab Daily Star.

Tilly, kes jagab oma romantilisi vallutusi TikTokis, on nimetanud end printsessiks ja tunnistab avalikult, et on huvitatud ainult rikaste meestega kohtumisest. Tema profiilil on kirjas: «Ma olen printsess, ma tahan minna šoppama,» ja ta ütles, et see lähenemine töötab ja ei tõrju potentsiaalseid partnereid eemale.

Naien jagab oma TikToki kontol videoid, mille sisu on läbivalt sama fookusega: ta otsib endale ropprikast kaaslast, kes tema elu lihtsamaks muudaks. Naine leiab, et mees on see, kes peaks kõige eest tasuma ja lisaks veel talle hirmkalleid kingitusi tegema.

Kuid siiski on iroonilisel kombel just rahast rääkimine see, mida Tilly ei kannata. «Üks asi, mida ma mehe puhul ei talu, on see, kui ta räägib pidevalt rahast,» tunnistas ta, lisades, et see, kui mees teab täpselt oma auto või puhkuse hinda, on tema jaoks eemaletõukav-

Tilly lisas: «Kui sa üritad mulle selliseid asju rääkida, et mulle muljet avaldada, siis see teeb tegelikult vastupidist ja ma jooksen teises suunas. Ole lahe, ole peen, ole tagasihoidlik.»

«Kui tõmbad mingi tema omaduse peale nina krimpsu ja see on alles teie esimene kohtumine, siis ei tohiks sa teda enam näha,» kinnitas ta. Kommentaarides jagas üks kasutaja: «Ma teen ka 50 esimest kohtingut! See on mulle nii palju õpetanud. Ma käisin hiljuti kohtingul ja see on muutnud mu mõtteviisi 50/50 suhtes ja ma nüüd tervitan avasüli traditsioonilist tutvust.»

Teine küsis: «Miks peavad mehed, kellega sa kohtud, rikkad olema? See ei ole kinlasti viis õnne leidmiseks!» Sellele vastas Tilly: «Miks ma peaksin kohtuma kellegagi, kes on vaene?»