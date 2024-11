OHTLIK TREND Aknega võitlejad panustavad hullumeelse ravi peale

«Ütlesin päikesele, et see põletaks mu akne ära,» kirjutas 19-aastane sisulooja Haley Wenthold päikesepõletustrendi kohta videos, mis on TikTokis saanud rohkem kui 1,7 miljonit vaatamist.

Noor naine jagas videos hetki otse lõõskava päikese alt, muutes oma punnidest räsitud põsed päikesekiirtele täiuslikuks sihtmärgiks. «See tegelikult töötab,» väitis Wenthold video all.

Ja ka teised aknega võitlevad inimesed näivad sellega nõus olevat, vahendab New York Post.

Akne põletamine päikesega on kõige hoogsam — ja potentsiaalselt kõige ohtlikum — ilutrend punnidest puhta näo saavutamiseks. Selle asemel, et lühiajaliselt päikese all mõnuleda, et saada kerge päevitus, lebavad inimesed tundide kaupa päikese käes, lootuses, et see ravib aknet.

Tegelikult ongi UV-kiirgusel on immunosupressiivne ja seega põletikuvastane toime, selgub Eucerini dermaekspertide hiljutisest aruandest. Selle tulemusena teatavad mõned akne ja/või laigulisele nahale kalduvad inimesed, et nende naha seisund paraneb, kui nad mõõdukalt päikese käes viibivad.

Liiga palju päikest võib aga naha täiesti ära küpsetada, hoiatab Eucerin. «Päikesekiirguse mõjul võib nahk kuivada,» ütlevad asjatundjad, lisades, et äärmuslik kuumus võib aknet hoopis süvendada.

NYU Langone'i dermatoloog Jennifer A. Stein märgib samuti, et selline naha kõrvetamine on ohtlik — nimelt on inimestel, kes on kogenud päikesepõletust, suurem risk nahavähki haigestuda.

«Hinnanguliselt iga viies meist haigestub elu jooksul nahavähki,» ütles ta. «Parim viis end UV-kiirguse eest kaitsta on end varjata. Mida suurema osa oma nahast katate, seda vähem peate sõltuma päikesekaitsekreemidest.»