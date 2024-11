Mees suri oma pulmapäeval, pruut avastas kuu aega hiljem enda jaoks tõelise ime

Vaid kuu aega pärast kallima traagilist surma sai Kate teada, et on beebiootel ja peab seda täielikuks imeks ja taeva kingituseks. «Öeldes, et olen õnnelik, on see alahinnatud tunne,» säras Kate. «Minu Miley ei saanud mind siia maa peale üksi jätta, nii et mind õnnistati meie enda imelapsega. Ma ei jõua ära oodata, millal saan meie last süles hoida. Mu mees soovis mulle alati parimad ja ka pärast siitilmast lahkumist hoolitseb ta minu eest parimal moel,» on Kate veendunud taevases ettemääratuses. «Armastan sind ja meie imelast, kes minu kõhus kasvab. Nüüd on mul alati tükike sinust, mu Miley.»