NÄPUNÄITED Niimoodi käid iga päev samal kellaajal tualetis

Gastroenteroloogi Peyton Berookimi sõnul tunnevad paljud inimesed looduse kutset hommikul, sest keha sisemine kell mõjutab ka soolestikku, mistõttu on hommikuti jämesool aktiivsem. Kui kibeled tualetti alles pärastlõunal või õhtul, on selle põhjuseks sinu rutiin, selgitas Berookim. «Kui inimene ärkab, sööb ja liigub kindlatel kellaaegadel, harjub keha selle rütmiga ning sünkroonib roojamise sellega.»

Soolestiku tööd mõjutab ka keskkond. Paljud inimesed tunnevad end hommikul kodus mugavalt, mistap on keha valmis ülejääkidest vabanema, lisas gastroenteroloog Siamak Tabib. Mõned inimesed väidavad suisa, et väljaspool kodu nad kakahäda ei tunnegi.

Kas saab treenida ennast kindlal kellaajal potil käima?

Kui soovid puhkuse ajal vetsurutiini kohandada, kuid kodus naasta oma tavapärase rutiini juurde, on see lubatud, selgitas Berookim. Siiski hoiatas ta, et sagedased muutused roojarütmis panevad kõhu kinni ja häirivad seedimist. Kui soovid oma ihuhädade õiendamise aega nihutada, võivad need näpunäited aidata: