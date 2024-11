Kümnendal aastapäeval naist kosinud mees sai ehmataval põhjusel eitava vastuse

«Olen oma naisega 10 aastat suhtes olnud ja tegin nüüd abieluettepaneku. Ta lükkas selle tagasi põhjendusega, et ma ootasin ja venitasin sellega liiga kaua.,» kirjutab murtud mees Redditis. «Ma olin nii elevil. Laskusin põlvele ja andsin talle sõrmuse. Ta nägi välja, nagu hakkaks nutma. Siis aga vastas hoopia: «Vabandust. Ma arvan, et me ei peaks abielluma. Jään alati selleks naiseks, kelle kõrval elades sa kümme aastat kaalusid kas ma sobin abikaasaks või mitte. Ja see reaalsus ei meeldi mulle.»